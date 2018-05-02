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السادات: تشكيل ائتلاف برلماني يمثل المعارضة ليس الحل المناسب

الحياة السياسية

محمد أنور السادات
السادات

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السادات

ائتلاف دعم مصر

حزب الاصلاح والتنمية

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المشاورات التي تجرى حاليًا لإنشاء ائتلاف برلماني يمثل المعارضة على عكس ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية، وأن كانت في ظاهرها خطوة جيدة إلا أن يجب الأخذ في الاعتبار أن الديمقراطية الحق لا تشترط الولاء المطلق كما أنها لا تعني المعارضة المطلقة.

واعتبر "السادات"، في بيان صحفي، أن الأهم في هذا التوقيت هو إيجاد آلية لتفعيل دور المعارضة؛ لأنها الطرف المراقب بعناية لأداء الحكومة والمدافع الأكبر عن حقوق البسطاء والمعبر عن مطالب الشعب وأولوياته وتفعيل دورها يوجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار لكل ملاحظاتها ومطالبها ويوجب على القيادة السياسية التحاور معها والاستماع إليها فالجميع يهدف في النهاية إلى صالح الوطن.

وأوضح أن المعارضة متواجدة بالفعل لكنها تعانى مشكلات عديدة ما بين إسكات أصواتها والتأميم الناعم لوسائل الإعلام وإبراز الرأي الواحد دون أدنى مساحة للاختلاف وهذا جعل البعض للآسف يلتزم الصمت والبعض أحجم قليلا عن أداء دوره والبعض لا يزال يؤدى دوره بفاعلية ونشاط يدفعه أمل في غد أفضل إلا أن كل هذا جعلنا نشعر بغياب المعارضة فأصبحنا نبحث الآن عن إيجادها ناسين أنه لا وجود للحياة السياسية دون معارضة وعلى الدولة أن تدرك ذلك وتعيد حساباتها من جديد.



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