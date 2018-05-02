وفاة سجين جنائى بالمنيا شديد الحراسة

02 مايو 2018 - 02:35 م

توفى ظهر اليوم الأربعاء أحد السجناء الجنائيين داخل سجن المنيا شديد الحراسة، إثر هبوط حاد بالدورة الدمويو تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنبيا العام واخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من سجن ليمان المنيا بوفاة المسجون جنائي محمد عبد الرحمن أبو فراس 30 سنة وتحرر محضر بالواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبيّن أنّ الوفاة سببها هبوط حاد بالدورة الدموية. وتم إخطار ذويه لاستلام الجثة وتولت النيابة التحقيقات.