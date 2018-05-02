  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

قيامة أرطغرل

«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

حريق

القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

المنيا

وفاة سجين جنائى بالمنيا شديد الحراسة

قبلي وبحري

سجن المنيا شديد الحراسة
سجن المنيا شديد الحراسة

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

وفاة متهم داخل سجن المنيا شديد الحراسة

#

وفاة سجين بسجن المنيا شديد الحراسة

#

وفاة سجين جنائى بسجن المنيا شديد الحراسة

#

وفاة سجين جنائي بالمنيا

إسرائيل

سوريا

بشار

نتنياهو

توفى ظهر اليوم الأربعاء أحد السجناء الجنائيين داخل سجن المنيا شديد الحراسة، إثر هبوط حاد بالدورة الدمويو تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنبيا العام واخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من سجن ليمان المنيا بوفاة المسجون جنائي محمد عبد الرحمن أبو فراس 30 سنة وتحرر محضر بالواقعة.

 وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبيّن أنّ الوفاة سببها هبوط حاد بالدورة الدموية. وتم إخطار ذويه  لاستلام الجثة وتولت النيابة التحقيقات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول
» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"
» شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"
» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 8 %
لا - 85 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1488

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة