طبيب ترامب يكشف تقرير الحالة الصحية له

02 مايو 2018 - 02:41 م

كشف الطبيب السابق الخاص بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب "هارولد بورنستين"، عن الحالة الصحية التي كان عليها قبيل دخوله السباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2015.

وقال "بورنستين"، في لقاء له علي شبكة سي إن إن التلفزيونية، بالأمس "أن الرئيس ترامب هو من كتب رسالة يقول فيها إن صحة ممتازة بشكل مدهش".

وأكد "لقد كتبت الرسالة كلها بإملاء كامل من ترامب، بالإضافة إلى أن الحارس الخاص لترامب "داهم" مكتبه في فبراير 2017، وأخذ جميع السجلات الطبية لترامب" .

وتابع "بورنستين": "ضمت محتويات الرسالة عبارات حول القوة الجسدية والقدرة على التحمل لدى ترامب، والتي وصفت بأنها غير عادية، كما وصف ضغط دمه واختباراته المعملية بأنها "ممتازة بشكل مذهل" وقيل إنه فقد من وزنه 7 كيلوجرامات على مدى عام" .

واختتم حديثة بقوله: "الرسالة أن ترامب ليس لديه أي شكل من أشكال السرطان ولم يخضع لأية جراحة مفصلية".

في الوقت الذي لم يعلق فيه البيت الأبيض على تصريحات الطبيب.