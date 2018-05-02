  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
حريق مصنع الكيماويات

8 سيارات للسيطرة على حريق هائل بمصنع السكر

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

شعار الإخوان

مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

الإعلامي سيد علي

تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"

عرب وعالم

الزواري
ارشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

رجل أعمال يسقط في فخ سيدة الهرم

#

بالفيديو.. قتل صديقه وقطّع جثّته وألقاها في القمامة

#

مقاول ينصب على الحكومة ويستولي على 15 مليون جنيه

#

القبض على نصاب "عربي" بالدقي

واشنطن بوست

كوريا الجنوبية

كوريا السمالية

خبراء قراءة الشفاه

ألقت السلطات التونسية القبض على أحد منفذي عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري بعد أن تعرفت الأجهزة المختصة على العنصرين منفذي العملية.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم "القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب" مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الإرهاب: "تم التعرف على هوية العنصرين الذين قاما بعملية اغتيال الزواري، وهما يحملان الجنسية البوسنية".

وأضاف "السليطي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، أنه "تم إلقاء القبض على أحد العنصريْن في كرواتيا، في 13 مارس الماضي".

ولم يحدد ما إن كان قد تم اعتقال العنصر الثاني أم أنه لا يزال طليقا.

وبحسب السليطي فإن القضاء التونسي وجّه إنابات قضائية، في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، إلى كل من مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكا والسويد والبوسنة، بخصوص ملفّ الزواري.

والإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة لمحكمة أجنبية، للحصول على بعض أنواع المساعدات القضائية.

وتابع السليطي: "تفاجأنا مؤخرا بإبلاغنا من السلطات البوسنية رفضها تسليم العنصر الذي جرى القبض عليه في كرواتيا، لتونس".

ولم يقدّم السليطي تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وفي 15 ديسمبر الأول 2016، أعلنت السلطات التونسية مقتل المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل باغتيال الزواري الذي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، أنه كان عضوا فيها.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت حركة حماس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميا، جهاز "الموساد"، بالمسؤولية عن اغتيال الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى لم تحددها، قالت إنها قدمت له خدمات لوجستية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. داعشيان ينسفان المفوضية العليا
» إيداع فنانة شهيرة فى دار مسنين بأمر من عائلتها
» قطر تتضامن مع المغرب في أزمتها مع حزب الله
» 6 خطوات لتجنب تراكم الدهون فى البطن
» تعرف على حكام اليوم بالدوري والكأس
» الحذاء الرياضي الأبيض في المنام زوجة بها صفات حسنة
» كيف تعرفين بأنك مصابة بالأنيميا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة