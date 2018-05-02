القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

02 مايو 2018 - 03:02 م

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إسعاف إضافية وصلت إلى 10 سيارات لموقع حادث الحريق الذي اندلع في مصنع السكر بكوم أمبو ومصنع الخشب الملحق به.

كما دفعت القوات المسلحة بطائرة للسيطرة على الحريق عقب امتداد النيران لمناطق مجاورة للمصنع، بعد أن أدت سرعة الرياح بسبب استمرار العاصفة الترابية إلى عرقلة جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.

وتوجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إلى مكان الحادث للاطمئنان على الوضع الراهن ومدى سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق.

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