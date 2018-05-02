  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:45 م
بحث متقدم
الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

قيامة أرطغرل

«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

حريق

القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

تعيين عمرو موسي رئيسا للمجلس الاستشارى للوفد

الحياة السياسية

عمرو موسي
عمرو موسي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"الليثي" على أعتاب هذا المنصب

#

"عبد العظيم" يطالب السيسي بإعطاء موسى وسام الجمهورية

#

عمرو موسى يحسم الجدل حول «تصويته» بـ«الرئاسية»

#

"مصر باب الوصل" تعيّن اللبناني "إبراهيم خليفة" رئيسًا لمجلس الأمناء

قال اللواء محمد الحسيني عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إنه تم إصدار قرار من الحزب بتعيين مجلس استشاري من مجموعه من القيادات والشخصيات العامة والسياسية المؤثرة.

وأضاف "الحسيني" في تصريحات صحفية، "أن المجلس الاستشارى للحزب تم تشكيله برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، وعضوية الدكتور منير فخرى عبد النور عضو الهيئة الوفدية، والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق ومحمود أباظة رئيس الحزب الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، والمستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للوفد .

وتابع: "المجلس الاستشارى يقوم بدراسة الخطط المستقبلية للحزب من لجان ومقترحات وغيره وتقديم رؤيته للهيئة العليا للحزب وأما أن تقبلها أو ترفضها".موكدًا، "أن قرارات المجلس الاستشارى غير ملزمة للهيئة العليا لافتًا أن أعضاء المجلس ليس شرطا أن يكونوا أعضاء بالوفد، ويكون الاجتماع على حسب الظروف .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول
» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"
» شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"
» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة