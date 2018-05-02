تعيين عمرو موسي رئيسا للمجلس الاستشارى للوفد

02 مايو 2018 - 03:02 م

قال اللواء محمد الحسيني عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إنه تم إصدار قرار من الحزب بتعيين مجلس استشاري من مجموعه من القيادات والشخصيات العامة والسياسية المؤثرة.

وأضاف "الحسيني" في تصريحات صحفية، "أن المجلس الاستشارى للحزب تم تشكيله برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، وعضوية الدكتور منير فخرى عبد النور عضو الهيئة الوفدية، والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق ومحمود أباظة رئيس الحزب الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، والمستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للوفد .

وتابع: "المجلس الاستشارى يقوم بدراسة الخطط المستقبلية للحزب من لجان ومقترحات وغيره وتقديم رؤيته للهيئة العليا للحزب وأما أن تقبلها أو ترفضها".موكدًا، "أن قرارات المجلس الاستشارى غير ملزمة للهيئة العليا لافتًا أن أعضاء المجلس ليس شرطا أن يكونوا أعضاء بالوفد، ويكون الاجتماع على حسب الظروف .