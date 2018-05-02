اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

02 مايو 2018 - 03:14 م

كشف الصحفي والخبير الإسرائيلي "ايدي كوهين" عن لقاء دار سرًا بين الرئيس السوري بشار الأسد ومبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، في ابريل الماضي.

وأكد "كوهين" "أن عميل الموساد ورجل الأعمال الإسرائيلي اليهودي الكندي "ناثان جاكوبسون" قد اجتمع سرًا بالفعل في أبريل الماضي بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فى العاصمة دمشق دون أن يحدد مكان الاجتماع أو المدة الزمنية التي استغرقتها".



وقد تزامن الاجتماع أثناء القصف إلاسرائيلي على مواقع المليشيات الشيعية المدعومة من إيران في كل من دير الزور، حمص-طيفور-شيرات، دمشق، حلب، والقنيطرة مؤخرا.

وإعترف كوهين إن كلًا من إسرائيل وإيران تتسابقان لبسط سيطرتهما على المنطقة، وإن عائلة الأسد ظلت صديقة لإسرائيل في مناسبات كثيرة.

ياتي ذالك في الوقت الذي نشر فيه الصحفي الإسرائيلي صورا للأسد الأب تكشف بدورها لقاءات سابقة له مع عملاء من الموساد في عفرين على الحدود السورية التركية والتي تقود فيها تركيا حاليا عملية غصن الزيتون العسكرية وتحريرها من إرهابيي بي ي د/ بي كاكا .

في الوقت الذي إدعى فية "كوهين" قيام العديد من المسئولين ورجال الدولة من دول عربية عديدة كالبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن ومصر بزيارات سرية إلى تل أبيب .