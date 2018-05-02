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مصرع مزارع في تصادم معدية بلنش في نيل المنيا

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مصرع

نهر النيل

مزارع

محافظة المنيا

لانشات

لقي مزارع مصرعه أثناء استقلاله لنش من مرسي النيل بقرية شيبة الشرقية التابعة لمركز أبوقر قاص جنوب محافظة المنيا بعد اصطدام اللنش بمعدية وسقوط عمود علي رأسه مما أدي إلي وفاته وإصابة آخرين "جارِ حصرهم".

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي بوقوع تصادم بين لنش ومعدية تابعين  للأهالي وأسفر الحادث عن مصرع مزارع وإصابة آخرين.

وكشفت تحريات العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب وبإشراف العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي أنه أثناء استقلال المجني عليه ويدعي "خالد حمدي حمدان" 45 سنة فلاح من قرية شيبة الشرقية لنش تابع لأحد المواطنين قيادة "أحمد ع . ا . ب" 55 سنة اصطدم بمعدية تابعة للأهالي بالنيل وسقط عامود علي رأس الأول مما أدي لوفاته.

تم نقل الجثة لمستشفي ملوي العام والمصابين لمستشفي أبوقر قاص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق مع سائق اللنش لسماع أقواله.


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