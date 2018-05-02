  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
ليفربول

بالفيديو.. أغنية جديدة من جماهير ليفربول لـ«صلاح»

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

الزمالك والانتاج الحربي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

شيخ الأزهر خلال كلمته

شيخ الأزهر: هذا هو السبب الوحيد الذي يبيح القتال

أرشيفية

اكتشاف بئر غاز جديد يحقق الاكتفاء الذاتي

أبوالغيط

أبوالغيط: على إثيوبيا قبول هذا الأمر مع مصر

إصابة 4 في حريق مصنع السكر بأبو قرقاص

12 مصابًا في حريق مصنع سكر "كوم أمبو"

النائب العام

النيابة تستدعي 5مسئولين للتحقيق في أزمة الأمطار

الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

واشنطن بوست..

الكشف عن عدد أكاذيب "ترامب" منذ صعوده للحكم

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

عمرو محمد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"فيسبوك" يعتذر لمستخدميه في بريطانيا وأمريكا

#

مجهولون يفتحون النار على طلاب لمدرسة

#

نجمة إباحية تخبر العالم قصتها مع «ترامب»

#

بالتفاصيل.. الأرض التي سيبني عليها السفارة الأمريكية بالقدس

أمريكا

واشنطن بوست

ترامب

الكذب

كشفت صحيفة واشنطن بوست عدد أكاذيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ اعتلائه السلطة في أمريكا.

وقالت الصحيفة، إن عدد أكاذيب "ترامب" تبلغ 3001 كذبة خلال 466 يوماً أمضاها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في البيت الأبيض، وأكدت الصحفية أن تلك الإحصائية تأتي بسبب الكذب والتصريحات المضللة الصادرة عنه، وجاءت نتيجة الاعتماد على تحليلات تقوم بها الصحيفة لتصريحاته ومقابلاته الصحفية بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية التي تعقد بين تجمعات من أنصاره .

وأكدت الإحصائية أن ارتفاع مؤشر الكذب لدي ترامب، جاء في أول أيام حكمة، كانت الأكثر صدقاً مقارنة مع الأيام التالية، حيث ارتفع المتوسط اليومي للكذب ببطء ليصل إلى 6.5 .

وتشير الصحيفة إلى أن (ترامب) لديه ميل لتكرار التصريحات الكاذبة والمضللة، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 113 ادعاء مضللاً كرره (ترامب) ثلاث مرات على الأقل فيما تجاوزت تصريحات أخرى حاجز الثلاث مرات بكثير .

وزعم (ترامب) 13 مرة خلال 5 أسابيع، أنه يتم بناء الجدار مع المكسيك، على الرغم من أن الكونغرس نفى تقديم أي تمويل لمشروع البناء وحظر استخدام نماذج مقدمة لبنائه .

تقول الواشنطن بوست "على سبيل المثال، ادعى (ترامب) 72 مرة، بأنه حقق أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة"؛ إلا أن الصحيفة تحققت من المعلومة ووجدت أن الإصلاحات الضريبة التي قام بها تضعه في المرتبة الثامنة فقط .

ودخل موضوع "بناء الجدار" مع المكسيك، والذي كان وعداً انتخابياً قدمه (ترامب) للحد من الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المخدرات، ضمن التصريحات المضللة، حيث قال 34 مرة أن الجدار سيساهم بوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة على عكس تأكيد الدوائر الرسمية التي أشارت إلى أن المخدرات يتم تهريبها بواسطة أنفاق غير شرعية موجودة على طرفي الحدود .

وبحسب الواشنطن بوست، يميل (ترامب) إلى المبالغة بإنجازاته الداخلية والتباهي بها بين أنصاره، حيث رصدت الصحيفة مبالغات عديدة في خطابه الذي امتد على مدى ساعة ونصف في ولاية ميشيغان، وصلت إلى 16 مغالطة واضحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «النني» لـ«ميدو»: «أنت ضهرنا في روسيا»
» لهذه الأسباب.. «ساويرس» يحول نصف ثروته لذهب
» شيخ الأزهر من إندونيسيا: هذا ما لم أفعله مع دول أخرى
» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» نائب إيراني يطالب بتعيين السنة في المناصب الحكومية
» اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية
» قاتل «بن لادن» يكشف تفاصيل جديدة حول عملية تصفيته
» 76 مصابًا في زلزال مدمر جنوب إيران
» «المسابقات» تُعلن عقوبات القمة 116
» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة