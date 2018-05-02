الكشف عن عدد أكاذيب "ترامب" منذ صعوده للحكم

02 مايو 2018 - 03:30 م

كشفت صحيفة واشنطن بوست عدد أكاذيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ اعتلائه السلطة في أمريكا.

وقالت الصحيفة، إن عدد أكاذيب "ترامب" تبلغ 3001 كذبة خلال 466 يوماً أمضاها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) في البيت الأبيض، وأكدت الصحفية أن تلك الإحصائية تأتي بسبب الكذب والتصريحات المضللة الصادرة عنه، وجاءت نتيجة الاعتماد على تحليلات تقوم بها الصحيفة لتصريحاته ومقابلاته الصحفية بالإضافة إلى اللقاءات الجماهيرية التي تعقد بين تجمعات من أنصاره .

وأكدت الإحصائية أن ارتفاع مؤشر الكذب لدي ترامب، جاء في أول أيام حكمة، كانت الأكثر صدقاً مقارنة مع الأيام التالية، حيث ارتفع المتوسط اليومي للكذب ببطء ليصل إلى 6.5 .

وتشير الصحيفة إلى أن (ترامب) لديه ميل لتكرار التصريحات الكاذبة والمضللة، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 113 ادعاء مضللاً كرره (ترامب) ثلاث مرات على الأقل فيما تجاوزت تصريحات أخرى حاجز الثلاث مرات بكثير .

وزعم (ترامب) 13 مرة خلال 5 أسابيع، أنه يتم بناء الجدار مع المكسيك، على الرغم من أن الكونغرس نفى تقديم أي تمويل لمشروع البناء وحظر استخدام نماذج مقدمة لبنائه .

تقول الواشنطن بوست "على سبيل المثال، ادعى (ترامب) 72 مرة، بأنه حقق أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة"؛ إلا أن الصحيفة تحققت من المعلومة ووجدت أن الإصلاحات الضريبة التي قام بها تضعه في المرتبة الثامنة فقط .

ودخل موضوع "بناء الجدار" مع المكسيك، والذي كان وعداً انتخابياً قدمه (ترامب) للحد من الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المخدرات، ضمن التصريحات المضللة، حيث قال 34 مرة أن الجدار سيساهم بوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة على عكس تأكيد الدوائر الرسمية التي أشارت إلى أن المخدرات يتم تهريبها بواسطة أنفاق غير شرعية موجودة على طرفي الحدود .

وبحسب الواشنطن بوست، يميل (ترامب) إلى المبالغة بإنجازاته الداخلية والتباهي بها بين أنصاره، حيث رصدت الصحيفة مبالغات عديدة في خطابه الذي امتد على مدى ساعة ونصف في ولاية ميشيغان، وصلت إلى 16 مغالطة واضحة.



