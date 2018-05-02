  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:44 م
بحث متقدم
الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

قيامة أرطغرل

«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

حريق

القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير الرياضة يكشف موعد حل أزمة "صلاح"

#

«صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»

#

صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون

#

بالفيديو.. جماهير ليفربول تتغنى بمحمد صلاح

تبدأ في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء مواجهة روما الايطالي وليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 1 ، بتعليق عصام الشوالى وحفيظ دراجى.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لليفربول يورجن كلوب في التشكيل على:-

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجل فان دايك - ديان لوفرين - ألكساندر أرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون- أوكسلاد تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

وسحق ليفربول روما بخمسة أهدافٍ لهدفين فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وبذلك وضع قدمًا فى النهائى ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل، أما الذئاب فيحتاجون للانتصار بثلاثة أهداف على الأقل لخطف بطاقة العبور للنهائى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول
» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"
» شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"
» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة