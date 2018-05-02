بالتفاصيل.. حرب إعلامية بين برلماني ونقابة المعلمين

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مجلس النواب

نقابة المعلمين

احتفالية

بني سويف

مستقبل وطن

شنت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، هجومًا حادًا على الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب بالمحافظة؛ إثر هجوم البرلماني على النقابة، واصفًا إياها بعدم وجود دور لها بالحياة التعليمية للمعلمين، على حد تعبيره.

وطالبت النقابة، فى بيان لها، بضرورة أن يلتفت البرلمانى إلى ممارسة دوره النيابى والتشريعى الذى انتخب من أجله من جانب المواطنين، متسائلة: "أين دوره في العملية التعليمية بالمحافظة، أو خارجها؟".

وكان الدكتور عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب، قد صرح أثناء كلمته بالاحتفالية التى نظمها حزب "مستقبل وطن" بعدم وجود دور نهائي لنقابة المعلمين بالمحافظة.


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