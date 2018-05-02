» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي

02 مايو 2018 - 03:55 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدرى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي التونسى والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامى، محمد الشناوى، على لطفى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، محمد هانى، باسم على، صبرى رحيل، على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، أحمد حمدى، أحمد حمودى، إسلام محارب، كريم نيدفيد، باكا.

وخط الهجوم: مروان محسن، وصلاح محسن.