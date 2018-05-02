  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:44 م
بحث متقدم
الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

قيامة أرطغرل

«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

حريق

القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

مقالات

فراج إسماعيل

أخبار متعلقة
#

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

#

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

#

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

#

مصر الغائبة عن الصومال

بعد موجة أفلام المقاولات التي كانت أبرز عيوب صناعة السينما المصرية في العقدين الأخيرين بدأ انحسار تلك الصناعة التاريخية في أهم مناطقها في الشرق الأوسط والتي كان يشار إليها دائما بهوليوود الشرق.

ولأنني من هواة السينما والمسرح كنت أخشى على هذه الصناعة أن تلحق بشقيقها "المسرح" الذي لم يعد موجودا في القاهرة كما كان العهد به في السابق، ما عدا محاولات يتيمة لا تصنع نجوما كعادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم وقبلهم يوسف وهبي وإسماعيل يس وآخرين من النجوم الذين ملأوا حياتنا ضحكا ومرحا وسعادة. محاولات على شاكلة مسرح مصر جرى إخراجه ليتناسب مع عرضه تليفزيونيا.

الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي في تراجع صناعة المسرح. يصعب على جيوب معظم المصريين أن تدفع قيمة تذكرة الدخول، ونضوب السياحة العربية إلى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 ، جعل من غير الممكن الاستمرار في تلك الصناعة، لأن المسارح منذ الثمانينيات ظلت تعتمد على السياح العرب في ارتيادها، فوحدهم كانوا القادرين على الدفع.

خروج نجوم ونجمات الصف الأول الذين اشتهروا بالأفلام الرومانسية ثم بأفلام العنف والمقاولات، سواء بالرحيل عن الدنيا أو الاعتزال، شجع ممثلين جددا على ارتياد هذه الصناعة واعتماد المنتجين عليهم، وفي الغالب هو منتج وحيد ظل مستعدا للمغامرة بانتاج العديد من الأفلام خصوصا التي تعرض في المواسم مثل الأعياد والربيع ويرتادها الشباب. لكنها أفلام تجارية غير مكلفة بدون مضمون حقيقي. لا تتحملها دور العرض أكثر من أيام معدودة. لاتترك أثرا ولا يهتم بها النقاد الذين اختفوا كذلك من صفحات الصحف.

بدأت صناعة السينما في مصر في وقت بدايتها عالميا تقريبا. أول عرض سينمائي في العالم كان في الجراند كافيه بباريس في ديسمبر 1895، وأول عرض مصري كان في مقهى زواني بالاسكندرية في يناير 1896 وتبعه بأيام قليلة في الشهر نفسه عرض في سينما سانتي بالقاهرة وبعدها بعامين عرض في مدينة بورسعيد.

السينما المصرية يزيد عمرها عن 122 عاما وهو عمر أكبر بكثير من أي سينما أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وطوال ذلك التاريخ المديد قدمت أكثر من 4 آلاف فيلم تمثل ريادة القاهرة في الفن السابع.

في السنوات الأخيرة تراجع الاقبال على دور العرض بسبب القنوات الفضائية ثم نشوء ما يمكن تسميتها بدور العرض الشخصية ممثلة في أجهزة الموبايل الذكية "سمارت فون" والنمو الذي طرأ على شبكات الانترنت.

في قطارات المترو يمكنك رؤية بعض الشباب يجلس وفي يده جهاز الموبايل بسماعته الموصولة إلى الأذنين أثناء مشاهد فيلم أو مسلسل. وفي الغالب أفلام أجنبية لم تمر على الرقيب لأنها تأتي من المنبع مباشرة.

كل ذلك أثر على دور العرض وأثر أيضا على الانتاج السينمائي المصري، بل والعربي فهم ينتجون لتغذية تلك الدور وجذب الجماهير إليها.

في سوق متعطشة وبكر وثرية مثل السوق السعودية يبدو أن المعادلة ستتغير إلى الأفضل. افتتحت في الرياض مؤخرا دار عرض ثانية تتسع لأكثر من 200 شخص، وفي الخطة وفق آلان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم الإماراتية فتح ما لا يقل عن 600 شاشة عرض سينمائي في مدن المملكة.

القائمون على افتتاح دور العرض لا يفعلون ذلك بمغامرة، فدراستهم أكدت أن هذه السوق البكر قادرة على استيعاب المزيد والمزيد منها، وأن حجمها يصل ما بين مليار وملياري دولار من إيرادات شباك التذاكر.

أي أن السعودية ستكون من أهم 8 أسواق في العالم وأكثرها ربحية في صناعة السينما، وهذا ما يمكن أن يشجع على المزيد من الانتاج في بلاد اشتهرت تاريخيا بتلك الصناعة وفي مقدمتها مصر وأيضا المغرب والجزائر وسوريا عندما تتعافى من أزمتها وكذلك لبنان وأيضا تشجيع تلك الصناعة في دول الخليج التي تملك كفاءات مدربة من المخرجين وممثلين موهوبين.

قبلة الحياة التي قد تمنحها دور العرض السعودية للسينما المصرية، لا يجب أن تفهم هنا على أساس الكم وليس مستوى المضمون كما يحدث في مسلسلات رمضان. السباق السينمائي لا يرحم لأن البدائل الأخرى تنافس وبقوة خصوصا القادمة من هوليوود أو بوليوود، والتي تنتج بتكلفة عالية جدا وبإخراج مبهر وبغزارة أيضا.

[email protected]


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول
» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"
» شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"
» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة