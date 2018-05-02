أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

02 مايو 2018 - 04:05 م

لا أعرف كيف مر هذا الكلام الخطير الذي قاله أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية المصرية الأسبق مرور الكرام ، رغم أنه يفتح علينا أبوابا من الشكوك والوساوس لا يمكن تجاهلها ، وأقصد من ذلك حديثه عن وجود "عرض" إسرائيلي سابق على مصر بأن تتخلى عن جزء من سيناء ليكون "وطنا" بديلا للفلسطينيين على أن تعوض مصر بقطعة أرض أخرى .



أبو الغيط تحدث بهذا الكلام الخطير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه ، وفي احتفالية القوات المسلحة في ندوتها التي عقدت بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وقال أمام الجميع أن (هناك بعض الأوهام التي صدرت ابتداءً من عام 2003 وصولا إلى 2006، وحضرت هذا وأنا وزير للخارجية (2004- 2011) يقولون اجعلونا (لم يسم المتحدثين) نتبادل معكم أراضٍ).

أبو الغيط لم يفصل أكثر عن الجهة التي عرضت هذه الفكرة ، ولا عن الأراضي التي يقصدها ، لكنه في كلامه ألمح إلى أنها في "سيناء" عندما قال معقبا على الكلام الخطير (سوف تبقى سيناء أرضا مصرية لكل أبناء مصر) ، فالمفهوم هنا أنه يقصد أن الأرض المطلوبة في العرض المشار إليه هي سيناء .

وزير خارجية مصر الأسبق قال في الكلمة ذاتها أن هذا العرض تكرر أكثر من مرة على مدار أربع سنوات لتبادل الأراضي مع مصر ، وهو كلام غريب جدا ، لأن تكرار العرض يعني أن بابه لم يغلق من جانب مصر من أول مرة ، لأنه لو أغلق بصرامة وحسم من البداية فلن يكرره الطرف الآخر ، أما أن يتكرر مرات عديدة على مدى أربع سنوات ، كما يقول أبو الغيط ، فهذا يعني أن "الباب كان مواربا" أمام العرض ولم يرفض بشكل حاسم ونهائي من البداية ، حتى وإن قال أبو الغيط أنهم كانوا يستقبلون هذا العرض بكثير من السخرية ، فالمشكلة هنا ليست في السخرية من عدمها ، وإنما في غياب الحسم اللازم ، لأن مطلبا مثل هذا كان يستوجب التوبيخ والإهانة لمن عرضه ، لأنه ليس مجالا للتهريج ولا السخرية .

أهمية كلام وزير خارجية مصر الأسبق ، وآخر وزير خارجية في عهد مبارك ، أن فكرة مبادلة أراضي من سيناء ليست محض خيال ، وإنما فكرة مطروحة منذ وقت طويل ، وأنها تكررت منذ أيام مبارك ، وهو ما يجعل من المخاوف الحالية من الكلام المتناثر عن الفكرة نفسها أمرا مشروعا وجديرا بالاحترام ، خاصة وأن الطرف الإسرائيلي يربط مثل هذه الأفكار بما يسمى "صفقة القرن" ، بل إن وزيرا إسرائيليا حاليا قال هذا الكلام في تصريحات على الهواء مباشرة بالصوت والصورة في تليفزيون العدو ، وقال أن حكومته (تعتبر سيناء أفضل مكان لدولة فلسطينية) ، وهو الكلام الذي رد عليه وزير الخارجية الحالي سامح شكري في حينه بإعلانه رفض الفكرة كما أكد شكري على أن الحديث عن "صفقة القرن" لا يتضمن تنازلا عن أراض مصرية .

محمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، أعلن هذا الأسبوع أن الصفقة كانت مطروحة حتى بعد رحيل مبارك ، وقال أن السلطة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عرضت على الفلسطينيين الفكرة نفسها ، ولكنه رفض ، وهو كلام آخر بالغ الخطورة ، ويستدعي التحقيق بذاته وهو أخطر من كل القضايا التي يحاكم بسببها مرسي ، وإن كنت أشك في مصداقية محمود عباس ، خاصة وأنه يخوض معركة كسر عظم مع حركة حماس ، وهي المرتبطة تاريخيا بالإخوان ، ويمكن فهم تلك التصريحات كجزء من حملته على حماس نفسها ، لكن أيا ما كانت الأمور فإن تصريحه يستدعي التحقيق ، لأنه اتهام علني لرئيس مصري بأنه عرض التنازل عن سيناء لصالح العدو .