02 مايو 2018 - 04:14 م

قال الله سبحانه و تعالي " و أنكحوا الأيامي منكم " صدق الله العظيم.



و الأيامي مفرد أيم و هو من لا زوج له من الشباب و الفتيات.

و الله سبحانه أوجب أن نتعاون في سبيل تزويج الشباب و البنات .

لأن العزوبة شر و هي مفتاح الرذيلة.

و لقد قال أبن مسعود رضي الله عنه " شراركم عزابكم و أراذل موتاكم عزابكم ".

و الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين ليس فيها عزوبة .

و بلغ عدد من لا زوج له من الشباب و الفتيات في مصر ثلاثة عشر مليوناً و هو عدد خطير جداً .

التزاما بما اوجب الله سبحانه و تعالي من تزويج من لا زوج له

فهاكم برنامج ( صندوق الزواج ) في كل محافظة من محافظات مصر .

و يكون مورده المالي عشرة جنيهات تفرض علي كل مواطن و يتعين أن يصدر بذلك قانون اذ لا يجوز فرض رسوم بغير قانون .

و تبين اللائحة التنفيذية حدود المساعدةالتي يقدمها الصندوق.

و تتولي ادارة الصندوق شخصيات مشهود لهم بالأمانة .

و هذه الجنيهات التي يدفعها كل مواطن يسد باب الرذيلة و يفتح باب العفة و الفضيلة .

و علي اهل البنت الا يبالغوا في تجهيز البنت .

فلقد قال النبي صلي الله عليه وسلم " اذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير " صدق رسول الله صلي الله عليه و سلم .

هذا من الجانب المادي أما الجانب الادبي و المعنوي فيرتب صندوق الزواج دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج من الشباب و البنات لبيان مقاصد الزواج في الاسلام و كيفية معاملة الازواج بالتقوي و الادب و الاحترام المتبادل .

حتي نبني مجتمع العفة .







