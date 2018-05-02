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لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول

الرياضة

ريال مدريد
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ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

المصريون

ليفربول

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في حجز تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ16 في تاريخه، بعد عبور بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

وبدأ الحديث عن الفريق المفضل أو المناسب للنادي الملكي في المباراة النهائية، حيث يرى الخبراء والنقاد الرياضيون أن الريال وعشاقه قد يفضلون مواجهة روما في النهائي، ليس لضعف الفريق الإيطالي أو لقوة الفريق الإنجليزي، بل لرغبتهم في تجنب تكرار سيناريو نهائي 1981، الذي خسره النادي الملكي أمام ليفربول.

وكان ذلك اللقاء آخر نهائي يخسره الريال حتى الآن، حيث فاز بلقب دوري الأبطال في آخر 6 مناسبات وصل فيها إلى المباراة النهائية.

1- في عام 1998: فاز ريال مدريد بالبطولة على حساب يوفنتوس (1-0).

2- في عام 2000: فاز ريال مدريد على فالنسيا الإسباني (3-0).

3- في عام 2002: توج الريال باللقب بعد فوزه على بايرن ليفركوزن (2-1).

4- عام 2014: حصد الريال اللقب بعد الفوز على أتلتيكو مدريد (4-1).

5- في عام 2016: فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

6- في عام 2017: تغلب ريال مدريد على يوفنتوس (4-1).

ويبدو ليفربول الذي خسر آخر نهائي خاضه في البطولة عام 2007 أمام ميلان الإيطالي، الأوفر حظا في مواجهة ريال مدريد في نهائي هذا العام، بحكم فوزه ذهابا على روما بخمسة أهداف لهدفين.

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