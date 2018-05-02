  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
ليفربول

بالفيديو.. أغنية جديدة من جماهير ليفربول لـ«صلاح»

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

الزمالك والانتاج الحربي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

شيخ الأزهر خلال كلمته

شيخ الأزهر: هذا هو السبب الوحيد الذي يبيح القتال

أرشيفية

اكتشاف بئر غاز جديد يحقق الاكتفاء الذاتي

أبوالغيط

أبوالغيط: على إثيوبيا قبول هذا الأمر مع مصر

إصابة 4 في حريق مصنع السكر بأبو قرقاص

12 مصابًا في حريق مصنع سكر "كوم أمبو"

النائب العام

النيابة تستدعي 5مسئولين للتحقيق في أزمة الأمطار

الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

النيابة تستدعي 5مسئولين للتحقيق في أزمة الأمطار

قضايا وحوادث

النائب العام
النائب العام

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

"لو شركتي اللي نفذت طريق السخنة كنا أخدنا إعدام"

#

"عماد حسين" ينتقد إهمال البنية التحتية

#

إصابة مزارع فى مشاجرة بسبب خلاف على أرض زراعية بالمنيا

#

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بـ15 مايو

تحقيق

الامطار

النائب العام

استدعاء

القاهرة الجديدة

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا "أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة؛ باستدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسماع أقوالهم في الواقعة محل التحقيق وتقديم المستندات اللازمة.

كما أصدر النائب العام، قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف بالمناطق المتضررة وقوفا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربائي والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من تثبت مسئوليته عن تلك الواقعة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «النني» لـ«ميدو»: «أنت ضهرنا في روسيا»
» لهذه الأسباب.. «ساويرس» يحول نصف ثروته لذهب
» شيخ الأزهر من إندونيسيا: هذا ما لم أفعله مع دول أخرى
» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» نائب إيراني يطالب بتعيين السنة في المناصب الحكومية
» اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية
» قاتل «بن لادن» يكشف تفاصيل جديدة حول عملية تصفيته
» 76 مصابًا في زلزال مدمر جنوب إيران
» «المسابقات» تُعلن عقوبات القمة 116
» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة