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«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

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«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

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قيامة أرطغرل
قيامة أرطغرل

خالد الشرقاوي

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قيامة أرطغرل

أرطغرل

قيامة عثمان

مسلسل تركي

مع انتهاء حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل"، أواخر مايو الجاري، يترقب عشاق المسلسل حول العالم مسلسل "قيامة عثمان غازي"، الذي يجسد سيرة مؤسس السلطنة العثمانية، وهو ابن أرطغرل، في استمرار لنقل أحداث تلك الحقبة التاريخية.

وأفادت صحيفة "تركيا" المحلية بأنه يجري الحديث حاليا على أن مسلسل "قيامة أرطغرل" سيختتم حلقاته هذا الموسم بنهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ سلسلة السلطان العثماني الأول، ومؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل.

وعثمان بن أرطغرل ولد في 1258 للميلاد، ويتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي توفي عام 1280 للميلاد؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتطور الأحداث فإن مسلسل "قيامة أرطغرل"، سيستمر إلى وفاة أرطغرل، ومعه سينتهي دور الممثل التركي إنجين ألتان دوزياطان، دون أن يكون في دور السلطان عثمان بالمسلسل الجديد.

ولفتت إلى أن ممثلين جدد جرى الاتفاق معهم من أجل تجسيد دور السلطان عثمان غازي، في مرحلة الطفولة والشباب.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.

يذكر أن إنجين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.

وتعود الإثارة مجددا إلى شاشة TRT1 الحكومية، اليوم الأربعاء، مع عرض حلقة جديدة من مسلسل "قيامة أرطغرل"، بعد غياب حلقة الأسبوع الماضي، وفيها يؤسس أرطغرل للنظام الجديد بعد القضاء على الأمير سعد الدين كوباك.

كما ستشهد الحلقة ولادة عثمان، فضلا عن ظهور مخاطر وأعداء جدد سيواجهها أرطغرل لاحقا.


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