» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»

02 مايو 2018 - 04:31 م

ردد فتيات إندونيسيات النشيد الوطني المصري، ترحيبًا بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال زيارته معهد دار السلام مونتور للبنات بالعاصمة جاكرتا.

وأعلن "الطيب"، خلال كلمة ألقاها بالمعهد، ثلاثين منحة زيادة في المنح الدراسية بالأزهر، لبنات وأبناء إندونيسيا.

ووصل شيخ الأزهر، العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مساء الأحد الماضين، وكان في استقباله الدكتور محمد دين شمس الدين، المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي، والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية السابق، والسفير محمد فخر نائب وزير الخارجية، وسفيري مصر والإمارات في جاكرتا، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا.

وأجرى الإمام الأكبر خلال الزيارة لقاء ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإندونيسية وعددا من اللقاءات مع كبار المسئولين في إندونيسيا، كما شارك في افتتاح المؤتمر العالمي حول الوسطية في الإسلام.

ورافق شيخ الأزهر خلال الزيارة وفد يضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شئون الوافدين بالأزهر.



