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«إثراء الذات للثقافة» تُكرم هويدا مصطفى وإيناس عبد الدايم

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الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

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تكريم

هويدا مصطفي

ايناس عبدالدايم

تُكرّم جمعية «إثراء الذات للثقافة والفن»، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى، خلال حفلٍ يتم تنظيمه في أحد فنادق القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 12 مايو.

وأعلنت الجمعية عن تكريم وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور إبراهيم الكردانى، عضو بمنظمة الأمم المتحدة والمتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، وآمال مؤسس معهد الموسيقي العربية للمكفوفات، والدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفير سامح لطفي، مدير العلاقات والمراسم بمجلس الشعب، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، والدكتورة سميرة العشيري رئيس القطاع الاجتماعي للصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية، واللواء الدكتور يوسف أحمد وصال، عضو المجلس المصري لشئون الخارجية والثقافية، والعميد حسام عاطف مدير المركز المصري للدراسات الأمنية.

وتتضمن الاحتفالية، التي ترأسها الرئيس الفخري للجمعية الكاتبة والمهندسة شهناز عبد الرزاق البستكي، معرض لوحات فنية للموهوبين والفنانين، ومحاضرات عن التنمية الذاتية، وإلقاء شعر وإنشاد للشعراء الموهوبين، وعرض مسابقة ومهرجان أبطال إثراء الذات، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات الإنسانية المؤثرة في إثراء المجتمعات العربية.


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