«أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام الإنتاج

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"
في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد – معروف يوسف – محمود عبد العزيز – أيمن حفني
في خط الهجوم : اوباما – كاسونجو
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