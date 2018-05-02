12 مصابًا في حريق مصنع سكر "كوم أمبو"

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الصحة

إصابات

أسوان

خالد مجاهد

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، إصابة 12 مواطنًا في حادث حريق داخل مصنع سكر كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة، وإسعاف 7 من المصابين بموقع الحادث وغادروا، عانى جميعهم من حالات اختناق، فيما تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى كوم أمبو العام.

وأشار "مجاهد"، إلى أن المصابين الذين نقلوا للمستشفى أحدهم يعاني من حريق بنسبة 6% بالذراعين، والثاني يعاني من اختناق، والثالث كدمات متفرقة بالجسد، وتلقوا جميعاً العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما يتبق مصاب فقط تحت الملاحظة لديه كسر بالساعد الأيسر وجارٍ تثبيته له.

ولفت إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، كلف وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور إيهاب حنفى، بالتواجد بموقع الحادث لمتابعة مجريات الحادث ورفع تقريراً له، والاطمئنان على حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مشيراً إلى تواجد وكيل الوزارة بموقع الحادث.



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