أبوالغيط: على إثيوبيا قبول هذا الأمر مع مصر

02 مايو 2018 - 05:09 م

شدد الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة التنسيق لحل مشاكل المياه في الوطن العربي، وعلى رأسها أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن التنسيق قد يكون بديلًا عن الصراعات في المنطقة.

وقال أبوالغيط، في كلمته الأربعاء بالمؤتمر العربى الثالث للمياه الذى يعقد بالكويت على مدى يومين، إنه على إثيوبيا الاقتناع بضرورة العمل على التنسيق المشترك مع مصر، من أجل ضمان الاقتسام العادل للموارد المائية، بما يحفظ المنطقة من أي صراعات مائية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على حق مصر وسوريا وفلسطين والعراق، فى العمل على تأمين أمنها المائي، مطالبا في الوقت نفسه بزيادة التنسيق العربى لحل مشكلة شح المياه.