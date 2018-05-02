» اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية

02 مايو 2018 - 05:10 م

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن جيل جديد من الروبوتات، قادرة على ممارسة الجنس، وذلك في وثائقي جديد بعنوان "نحن والروبوتات" والتقت خلاله صانع الدمى الجنسية، سيرغي سانتوس.

وفي تقريرها التقت زوجة سانتوس، التي تقوم بتجميع الروبوتات الجنسية، والتي قالت إنها الشخص الوحيد القادر على تجميع روبوت جنسي على نحو كامل، ويستخدما زوجها لـ"إشباع حاجاته الجنسية الكبيرة".

وتستطيع الروبوتات الجنسية الجديدة القيام بالعديد من المهام التي يقوم بها البشر، وتبدو حقيقية على نحو كبير إذ لديها وجوه جميلة، وشعر يبدو حقيقيا.

وصنع الزوجان حتى الآن 15 روبوتا جنسيا، ويفكران بتوسيع أعمالهما.

والتقت شبكة "بي بي سي" بعض مستخدمي الروبوتات، الذين أبدوا إعجابهم بها، رغم أن أحدهم قال إنه لو خير بين امرأة حقيقية، وروبوت، سيختار المرأة دون شك، إلا أن تجاربه السابقة مع النساء لم تتكلل بالنجاح!