» نائب إيراني يطالب بتعيين السنة في المناصب الحكومية

02 مايو 2018 - 05:17 م

أكد جليل رحيمي، رئيس كلتة نواب أهل السنة بالبرلمان الإيراني، على ضرورة توظيف السنة في المناصب الحكومية بإيران في إطار تكافؤ الفرص.

وقال "رحيمي"، بحسب وكالة العمال الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن غالبية السنة صوتوا لصالح الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الأخيرة، لكن روحاني لم يلتزم بوعده بتوظيف السنة في المناصب الإدارية، باستثناء بعض الحالات، مؤكدًا أن السنة لا يتم توظيفهم في الدوائر الرسمية، باستثناء تعيين نائب وزير العمل وسفير إيراني من السنة في عهد حكومة روحاني.

وأضاف أن التحرك على أرضية العدالة وتكافؤ الفرص سيحقق المواءمة الاجتماعية في البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يلق ردا حول الموضوع من حكومة روحاني رغم ابلاغ طلبه للنائب الأول لروحاني، إسحاق جهانغيري، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت.

وأوضح أن المشاكل الأساسية التي تواجه السنة في إيران، هي انتهاك حقوقهم في العبادة وعدم بناء مساجد في مدن مثل طهران، مضيفا "نحن السنة نرغب بتأسيس مساجد في طهران والمدن التي نعيش فيها".

وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن المواطنين السنة في إيران يبلغ تعدادهم نحو 15 مليون من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون.