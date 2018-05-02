» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وخسر رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 48.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 5.6 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه،  على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18173 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3069 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 18193 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة.

وهوت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وارتفعت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.


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