» لهذه الأسباب.. «ساويرس» يحول نصف ثروته لذهب

02 مايو 2018 - 05:54 م

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى أن الطلب على الذهب سيتزايد عن المعروض، ما سينتج عنه ارتفاع سعره.

وعلق الدمرداش على تحويل رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس نصف ثروته للذهب، قائلاً لـ "المصريون": "هو يقرأ الوضع جيدًا ويدرك أن أسعار الذهب ستكون في تزايد، ولذلك قام بتحويل نصف ثروته للذهب".

وتابع: "الذهب له صفة أو وظيفة، وهي أنه مخزن للقيمة، أي تستطيع أن تحافظ على ما تملكه من ثروة عن طريق تخزينها ذهب، والناس دائمًا تخزن القيمة إما في الذهب أو العملة، لكن الذهب أفضل".

ولفت إلى أن إلى أنه في أوقات الأزمات والتهديدات والصراعات الدولية، والتي تهدد الاقتصاد، فإن المواطنين يهربوا إلى الذهب كمخزن آمن للحفاظ على قيمة ثروتهم.

كان الملياردير المصري، أعلن عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب "أزمة خطيرة محدقة بالعالم"، وذلك بحسب ما قاله في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال ساويرس: "نعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب". ويبلغ إجمالي ثروة ساويرس الصافية نحو 5.7 مليار دولار أمريكي.

وتابع "أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة، لقد وصل سعر الأوقية إلى 1800 دولار، بعدما كانت 1300 دولار، كما أن أسواق الأسهم باتت تحظى بقيمة مبالغ فيها بكثير، ما يهدد الأسواق العالمية بشكل عام».