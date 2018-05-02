» «النني» لـ«ميدو»: «أنت ضهرنا في روسيا»

02 مايو 2018 - 05:55 م

حرص محمد الننى، لاعب وسط آرسنال والمنتخب الوطني، على مداعبة أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، بعد تلقيه دعوة من رئيس الاتحاد الدولى لكونجرس الأساطير لافتتاح كأس العالم بروسيا ممثلا عن مصر.

وكتب الننى، عبر حسابه الرسمي عبر بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقًا على تغريدة ميدو، "كويس يا كابتن لنا ضهر فى روسيا كدا".

وقال ميدو تغريدة قال فيها، "سعيد بدعوتى من قبل رئيس الاتحاد الدولى لكونجرس الأساطير وافتتاح كأس العالم ممثلا لمصر فى بطولة روسيا 2018".

يذكر أن المنتخب الوطنى سيشارك بمونديال روسيا بالمجموعة الأولى بجانب روسيا صاحبة الأرض واورجواى والسعودية.