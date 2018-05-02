بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

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حذر الإعلامي أحمد موسى، الصحفيين والإعلاميين من محاولة التعاطف مع نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، مشيرًا إلى أن من يقوم بذلك يستحق المحاكمة لأنه بذلك يخالف الحكم القضائي الذي يقضي بإدراج «أبوتريكة» مع آخرين على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

كما حذر «موسى» في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أمس، النادي الأهلي من توجيه الدعوة لـ«تريكة» لحضور مباراة اعتزال حسام غالي في الإمارات لأن هذه ستكون «مصيبة» وسيكون عليه مسئولية قانونية، حسب قوله.

وأضاف «موسى» أن «أبوتريكة» سيتم القبض عليه بالتأكيد من قبل أشقائنا في الإمارات إذا حضر هذه المباراة، وتابع موجهًا كلامه للإمارات :« أنا بقولهم من بدري عشان يبقوا عارفين الحكاية.. إذا وصل عندكم يتم القبض عليه وتسليمه لنا عشان فيه اتفاقية بينا وبينهم.. اتفضل روح بس هتجيلنا».


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