حريق منزل بمركز ديرمواس

02 مايو 2018 - 06:25 م

نشب حريق هائل بأحد المنازل بمركز ديرمواس واحدث تلفيات بمحتويات المنزل وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، باندلاع حريق داخل منزل في قرية البدرمان، وبانتقال أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، وتبيّن أنّه اندلع داخل منزل ملك ناصر خلف كامل 35 سنة، أسفر عن احتراق بعض محتويات المنزل وحظيرة ماشية خالية.

وتحرر محضر الواقعة، وأوضحت المعاينة أن سبب الحريق هو سقوط أسلاك كهرباء الضغط العالي على المنزل.