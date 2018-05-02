«فيسبوك» يطلق تحديثًًا غير مسبوق

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فيسبوك

التواصل الاجتماعي

تقنيات

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تحديثا جديدا وصفته تقارير بأنه سيعزز من "التواصل الجماعي" بين المستخدمين.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات، ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة للمجموعات داخل "فيسبوك".

وحتى الآن، قصرت "فيسبوك" التحديث على نسخة الويب الخاصة بها، ووعدت أن يتم تزويد تطبيقها على "آندرويد" و"أي أو إس" لاحقا بالتحديث الجديد، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وسيتيح التحديث للمستخدمين إمكانية إنشاء محتوى مصور أو مقطع فيديو ومشاهدته بصورة جماعية بين كل أعضاء المجموعة.

بصورة أوضح، يمكن لأي شخص أن ينشئ "حفلة جماعية" عبر فيسبوك وسيظهر المنشور في الجروب، ومن يرغب بالانضمام يمكنه الانضمام داخل المنشور، ومن يضغط زر الانضمام فقط من يمكنه مشاهدة الفيديو.



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