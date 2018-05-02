» إنبي يخطف تعادلًا قاتلًا من المصري

02 مايو 2018 - 06:55 م

خطف فريق إنبي تعادلًا قاتلًا من المصرى البورسعيدي، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الـ32 بالدورى.

تقدم المصرى بهدف نظيف فى الدقيقة 57 عن طريق عمرو موسى، قبل أن يتعادل إنبى فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهد المباراة سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وهدد كلاهما مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.

ألغى الحكم هدفًا لصالح أريستيد بانسيه لاعب المصرى في شباك إنبى بسبب التسلل في الدقيقة 42، كما ألغى الحكم هدف آخر للمصرى بسبب خروج الكرة خارج الملعب قبل رأسية جريندو.

بهذه النتيجة، رفع المصرى رصيده إلى 63 نقطة، بينما رفع إنبى رصيده إلى 51 نقطة.