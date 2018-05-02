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لجنة الدراسات السياحية تشيد بمنشآت جامعة بنها

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علي إسماعيل

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استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، اليوم، لجنة قطاع الدراسات السياحية والفندقية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور شريف الصبان أستاذ بقسم الإرشاد السياحى والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، وبدأت زيارة اللجنة للمنشآت الجديدة الخاصة بكلية السياحة والفنادق التى تقدمت جامعة بنها للمجلس الأعلى للجامعات بطلب انشائها.

وقامت اللجنة بتفقد المبانى بالكلية الجديدة بكفر سعد ورافقهم خلال الزيارة الدكتور السيد القاضى الذى قدم عرضا لتاريخ إنشاء جامعة بنها وكلياتها الخمسة عشر وكذلك الكليات الجديدة التى تقرر إضافتها للجامعة وفى مقدمتها كلية التربية الرياضية للبنات وتفقدت اللجنة على هامش الزيارة الإنشاءات الخاصة بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وقال القاضى لأعضاء اللجنة إن الهدف من إنشاء الكليات الجديدة ليس زيادة عدد الكليات بالجامعة ولكن لتلبية احتياجات أبناء محافظة القليوبية وعدد من المحافظات المجاورة لها لنوع الدراسات التى قررنا إنشاء كليات لها بما يقلل اغتراب الطلاب الدارسين فى هذه الكليات خارج المحافظة ويخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

وأشاد أعضاء اللجنة بما شاهدوه من منشات تؤهل الجامعة للبدء فى الدراسة الفعلية هذا العام وتتفق مع متطلبات الجودة من حيث اتساع قاعات المحاضرات وتطبيق متطلبات السلامة والأمن للطلاب.

 كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهد المبذول من اجل الانتهاء من المنشات لتكون جاهزة لبدء الدراسة العام القادم بدلا من استغراق بنائها لثلاث سنوات بعد أن شدد القاضى على ضغط الجدول الزمنى للإنشاء حتى تتمكن الجامعة من استقبال الطلاب الجدد.

يذكر أن المبنى الجديد لكلية السياحة والفنادق بجامعة بنها يتكون من 6 طوابق بمساحة إجمالية 35 ألف متر مربع وبتكلفة 75 مليون جنيه ويضم المبنى 44 غرفه فندقيه ومطعم وكافتيريا إضافة إلى قاعات المحاضرات وقاعات الدروس والمعامل المختلفة.


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