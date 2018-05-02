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الصين تطالب بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

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هوا تشون يينج - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
هوا تشون يينج - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

خالد الشرقاوي

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الصين

الإتفاق النووي

طالبت الصين، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك على خلفية تحركات أمريكية وإسرائيلية تدعو إلى الانسحاب منه.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قولها إن "بلادها لاحظت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت في عشر مناسبات منفصلة أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأن هناك إجراءات صارمة للتفتيش ضمانا لامتثالها".

وأضافت "هوا تشون"، في تصريح صحفي، "ما هو مُلّح الآن هو أن جميع الأطراف المعنية يجب أن تضع في اعتبارها الصورة الكبيرة والمصلحة طويلة المدى وأن تنفذ بأمانة الاتفاق وتؤيده"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن "إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي".

وأضاف "نتنياهو"، خلال عرض توضيحي حول البرنامج النووي الإيراني، "حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصًا مدمجًا، بشأن الملف النووي الإيراني".

ويهدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، على أن يعلن قراره بشأن مستقبل هذا الاتفاق في 12 مايو المقبل.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو 2015، لاتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.


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