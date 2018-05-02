كاتب سعودي: «صلاح» أمل المسلمين في هزيمة الإرهاب

02 مايو 2018 - 07:08 م

رأى الدكتور حمد الماجد، الكاتب والأستاذ في جامعة الإمام بالرياض، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو أمل المسلمين لتصحيح صورة الإسلام التي شوهها المتطرفين في الفترة الأخيرة.

وأكد "الماجد"، في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط"، حمل عنوان "محمد صلاح يهزم الإسلاموفوبيا"، أن كل مؤتمرات مكافحة الإسلاموفوبيا وندواتها ومؤلفاتها وميزانياتها في كفة، وهدف يسجله اللاعب المصري الليفربولي الخلوق محمد صلاح في كفة أخرى، كما أنه كل جهود متعصبي اليمين المتطرف المغذّي للإسلاموفوبيا، الذي أجلبوا على "الغير" بخيلهم ورجالهم ودعاياتهم وحقدهم وعنصريتهم وتعصبهم وكرههم للآخر في كفة، وهجمة كروية منسقة من صنع الساحر الكروي محمد صلاح في كفة أخرى.

وقال إن محمد صلاح لا يسجل أهدافه في الفريق الذي ينازل ليفربول فحسب، بل هدفه من النوع الانشطاري، فتصيب جزيئاته شبابيك فرق أخرى ليست بالضرورة رياضية.

وأضاف أن الإرهابيين بـ"داعشيتهم" و"قاعدتهم" وكل مسمياتهم وجرائمهم ووحشيتهم وتشددهم وتطرفهم وتشويهاتهم لصورة المسلم في الغرب واستعدائهم لشرائح غربية مسالمة في كفة، و"المسلم الملتحي" المحترف محمد صلاح بتدينه المعتدل وسجداته الشكرية في ساحة الملعب ورقيّ تعامله وتواضعه الجمّ وابتسامته البريئة المشرقة في كفة.

وأشار إلى أن إن أهداف محمد صلاح الناعمة هزمت أيضاً فرق الإرهابيين الشرسة وجحافلهم الدموية المتوحشة وماكينتهم الدعائية المسمومة.

وأوضح أنه من المنطقيٌّ أن تردد جماهير نادي ليفربول أهازيج فيها اسم اللاعب الفلتة محمد صلاح، ومحصلة طبيعية عطفاً على مهارة هذا اللاعب الفنان، لكن أن يصل إعجاب جماهير ليفربول بمحمد صلاح إلى حد ترديد أهزوجة تقول "لو أحرز أهدافاً أكثر، فسوف أنتمي للإسلام"، فهذا هو اللافت.

وتابع: "لا أقصد أنهم سيعتنقون الإسلام لو أحرز مزيداً من الأهداف، وإنما سرعة التحول الكبيرة التي صنعها هذا اللاعب الخلوق في أذهان هذه الجماهير العريضة. كل تفجيرات لندن ومانشستر الإرهابية وغيرهما من المدن البريطانية التي نفّذها إرهابيون باسم الله وشوّهت الإسلام في أذهان الجماهير البريطانية كشطها محمد صلاح من فكر هذه الجماهير بهدف بدأه باسم الله وختمه بشكر الله، وهذا ما حمل المدير التنفيذي لمنتدى مكافحة العنصرية في أوروبا على أن يصرّح لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالقول: هذه أول مرة أرى تعليقاً إيجابياً وصريحاً يتضمن الدين".

ولفت إلى أن اللاعب الليفربولي المصري محمد صلاح يذكّر بمحمد علي أيقونة الملاكمة العالمية الشهير، مع التسليم بالفوارق بين النجمين الرياضيين، فكلا المحمدين رياضي لامع، وكلاهما مسلم محافظ، وكلاهما ما زادته الشهرة إلا تواضعاً، وكلاهما مزج مهاراته الرياضية الفائقة بعمل منهجي تربوي ترويجي متقن، وكلاهما أسهم بقوته الناعمة في تغيير مفاهيم مغلوطة، أحدهما عند البريطانيين والآخر عند الأميركيين، وكلاهما أسس جماهيرية عريضة، فقد حققا من خلال قوتهما الناعمة ما لم تحققه مراكز الأبحاث والدعايات الإعلامية مجتمعة، وكلاهما لامس مشكلة مجتمعية متجذرة؛ محمد علي عالج في زمنه العنصرية ضد السود، ومحمد صلاح تخصص في تسجيل هدف متقن ضد الإسلاموفوبيا، وكلاهما وضع جرعة الدواء في أدائه الرياضي المبهر لعلاج مرض اجتماعي عضال.

واختتم مقاله: "باختصار، أهداف اللاعب الليفربولي الموهوب محمد صلاح لم تدخل في شباك الأندية البريطانية والغربية المنافسة لناديه فحسب، بل ولجت شباك اليمين الغربي المتطرف ومزقت شباك المتشددين المسلمين وخلخلت شباك الإسلاموفوبيا، والأمل في محمد صلاح لمزيد من الأهداف في مرمى هذه القوى الشريرة".