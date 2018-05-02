«الديهي»: شجرة التعليم الحالية «دكر»

02 مايو 2018 - 07:16 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير المنظومة التعليمة، قائلاً: "الحلم تحول إلى وعي ثم تحول إلى خطة ثم مؤخرًا إلى قراراً".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، إن شجرة التعليم الحالية "دكر" لا تنتج ولا تثمر، مشيرًا إلى أن سوق العمل في مصر بحاجة إلى كفاءات.

وأضاف "الديهي"، أنه جارٍ إعادة تطوير المنظومة التعليمية لكي تثمر لنا ويصبح لدينا كفاءات، لكي تكون مصر مثلما كانت سابقًا تصدر كفاءات وخبرات للعالم.

وأعلن تأييده لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن تعريب مناهج المدارس التجريبية، متابعًا "معيار التقدم الآن في مصر أننا بقينا نتكلم انجليزي وفرنساوي، والناس بتشوف اللي بيتكلم عربي متخلف".

وقال إنه غير مقبول ولن يجرؤ أحد في فرنسا وألمانيا أن يتحدث لغة بخلاف لغة موطنه، موضحًا أن احترام اللغة يعتبر احترامًا للهوية، وهى بمثابة قضية أمن قومي.

وأضاف "الديهي"، أن المنظومة التعليمية الجديدة تجعل الطلاب أكثر تميزًا.



