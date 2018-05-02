قاذف «بوش» بالحذاء يترشح للرئاسة

02 مايو 2018 - 07:21 م

أعلن الصحفي منتظر الزيدي، صاحب الموقف الشهير عندما ألقى حذاءه في وجه الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، منذ 10 سنوات، عن ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة في العراق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "الزيدي" يخوض الانتخابات القادمة عن قائمة تحالف "سائرون"، ويؤكد أن هدفه القضاء على الفساد الذي أصبح مستشريًا بشدة في العراق، كما يعد برنامجه الانتخابي بخفض المعاشات التقاعدية للنواب العراقيين.

ويشكو "الزيدي" من عدم اهتمام الصحف العراقية بخبر ترشحه، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي إن "كبريات الصحف العالمية تغطي خبر ترشحي في الانتخابات وفي بلادي معظم الوسائل الإعلامية تطلب المال لقاء نشر خبر ما عن حملتي الانتخابية".

وأشارت الشبكة إلى أن الزيدي عندما ألقى بحذائه في وجه بوش الابن خلال مؤتمر صحفي كان منعقدًا في العاصمة العراقية بغداد، وأعتقل على إثرها وكسرت ذراعه أثناء عملية القبض عليه.

والجدير بالذكر أن عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية العراقية من المقرر لها أن تبدأ في الـ12 من مايو المقبل.