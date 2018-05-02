«أديب وعيسى ومعتز وعسل» يدفعون فاتورة غضب الرئيس

02 مايو 2018 - 07:40 م

تبدو مصر مقبلة على تحول كبير في المشهد الإعلامي، بعد إعلان إعلاميين بارزين موالين للسلطة، إنهاء تعاقداتهم مع القنوات التي يظهرون عبرها، كان آخرهم الإعلاميان عمرو أديب، وإبراهيم عيسى، اللذين أعلنا الرحيل عن قناة "ON E "، دون أن يُفصحا عن الأسباب التي دفعتهما لذلك، بينما تقول مصادر مطلعة، إن الأمر يأتي في سياق تغييرات واسعة ستطال الفضاء الإعلامي.

وقال أديب إن 15 مايو المقبل سيكون آخر ظهور له: "المحطة عظيمة، ولديها إمكانيات كبيرة جدًا، ولكني أشعر أني عملت كل حاجة، وكل يوم هطلع على الهواء حتى 15 مايو المقبل".

وأضاف مقدم برنامج "كل يوم": "أنا طالع من البرنامج معزز مكرم، وهذه المحطة ستجدني في خدمتها بإذن الله، ولم يصنع أحد عمرو أديب إلا مصر والجماهير".

وتابع: "أترك برنامج كل يوم وهو الأول في الإعلانات، والمشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأثير، ولا أعرف بالضبط ما سأفعله في الفترة القادمة، وأتوجه بالشكر لكل من دعم البرنامج".

فيما أعلن «عيسى، أنه أنهى تعاقده بعد 4 أشهر فقط من بداية عرض تجربة "حوش عيسى"، والتي كان مقررًا لها أن تستمر لمدة عام.

وقال إن التفاوض على إنهاء التعاقد بدأ قبل أيام، لافتًا إلى أن هناك حلقتين أخيرتين تم تسجيلهما قبل رحيله عن القناة، ومن المتوقع أن يتم عرضهما يومي الخميس والجمعة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن "أديب"، تمت إقالته، ولم يُقدم استقالته كما زعم؛ نظرًا لأن القناة تُعاني من بعض الديون، فضلًا عن أن برنامجه، لم يُحقق العائد المادي، الذي كان متوقعًا، بقدومه للقناة، بينما عقد عيسى، لم ينته بعد، ولا يوجد أسباب واضحة لرحيله.

وقبل أسبوعين، أنهت شبكة قنوات "ON E "، خدمات الإعلاميين معتز بالله عبدالفتاح، ولبنى عسل، من على خارطة برامج قناة "ON live "، وذلك في إطار التغييرات الكبيرة التي تشهدها الشبكة منذ استحواذ "إيجل كابيتال"، على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في "إعلام المصريين" المالكة للشبكة.

وكان الثنائي يقدمان برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، والذي بدأ عرضه منذ انتهاء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، والذي عُقدت جلساته منذ 17 إلى 20 يناير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما تمت الاستعانة بهما ليُقدما برنامج التوك شو الرئاسي في القناة، بالإضافة إلى الإعلامية شافكي المنيري، التي شهد يوم 23 مارس الماضي، آخر ظهور لها على شاشة القناة.

المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، قالت إن "الأسباب التي دفعت للاستغناء عن "عسل وعبد الفتاح"، هي أن شركة "إيجل كابيتال"، برئاسة وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، تعمل على تقليل النفقات، والتي فاقت الحدود قبل استحواذها على كامل أسهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة، قالت إن "هناك بعض الأسباب التي تدفع القنوات الفضائية إلى الاستغناء عن بعض برامجها، أولها أن البرنامج أو الإعلامي، لم يحقق ما كان متوقعًا، وتراجع نسبتي المشاهدة والإعلانات بشكل كبير".

وأضافت: "تلك البرامج كانت تأتي في المقدمة وتحقق عائدًا كبيرًا، لذا يبقى العامل الاقتصادي هو الأساس".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقد الظهور الإعلامي المكثف في برامج "التوك شو" اليومية، والتي تستمر لعدة ساعات متواصلة، وقال: الإعلامي اللي بيتكلم يوميًا 3 ساعات لمدة سنة، هيقول إيه؟ المواضيع بتخلص".

وتابع: "ليه كل إعلامي يطلع كل يوم 4 أو 5 ساعات، هيقول إيه، ثم يلجأ للحديث عن أشياء لا تعكس المجتمع المصري، ومينفعش نقدم العوار المتواجد في المجتمع، عشان الإعلانات ونسب المشاهدة الكثيفة".

ورأت مصطفى، أنه "ليس من المهنية، ظهور الإعلامي لساعات طويلة، واستحواذه على مساحة أكبر من المساحة المخصصة للضيف"، متابعة: "بعيدًا عما تحدث عنه الرئيس واستنكاره للأمر، الإعلاميين عندنا بيظهروا لساعات طويلة، وبيقولوا رأيهم في كل حاجة".

وقال هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامي، إن "تلك القنوات فشلت، ومن ثم تسعى إلى وقف بعض البرامج، وكذلك تقليص الميزانية، لأنها صارت غير قادرة على تسديد المرتبات الخيالية".

قاسم، أضاف أنه "لا توجد أية مؤشرات على أي تحسن، ولم تستطع تلك الفضائيات تحسين شعبية الرئيس بعد تراجعها بشكل ملحوظ، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم إعادة هيكلتها والبحث عن وجوه جديدة".

وذكر أنه سبق وأن تحدث عن أن الفترة الحالية ستكون انعكاسًا لما حدث خلال الفترة الماضية، وأن كل ذلك سيقع، وأن من ستكون "أتعابه" مناسبة سيظل، معتبرًا أن "استنكار الرئيس لظهور إعلاميين بالساعات كانت نقطة البداية للبدء في تلك الإجراءات".