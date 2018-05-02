» تجديد حبس "عادل صبري" 15 يومًا

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تجديد

مصر العربية

عادل صبري

قررت نيابة الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة اليوم، تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن تكون الجلسة القادمة يوم 14 مايو الجاري.

كان "صبري"، قد حضر إلى مقر النيابة الاثنين الماضي، ولم يتم التحقيق معه.

وكانت النيابة قد نسبت لصبري تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها (مصر العربية)، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.



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