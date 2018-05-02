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«أماني الخياط»: استوردنا "ورق بفرة" بمليار جنيه

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أماني الخياط
أماني الخياط

خالد الشرقاوي

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وزارة الداخلية

تعاطي المخدرات

مخدرات

أماني الخياط

ورق بفرة

أكدت الإعلامية أماني الخياط، انتشار تعاطي المواد المخدرة داخل المجتمع المصري بكثافة وزيادة نسبة المال المتحرك في سوق تعاطي المخدرات.

وقالت "الخياط"، خلال تقديمها برنامج "بين السطور"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نشر بيانًا يوضح أن المال المتحرك في سوق تعاطي المخدرات يصل لـ14 مليار جنيه في عام 2011.

وأوضحت أن المركز القومي للبحوث الجنائية تحدث بأن الأموال الخاصة بالاتجار في المخدرات قفزت لـ26 مليار جنيه، وأن حجم استيراد ورق البفرة الذي يستخدم في التعاطي وصل لمليار جنيه في 8 أشهر فقط في عام 2016.

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