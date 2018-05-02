» تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة

02 مايو 2018 - 08:26 م

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية خلال شهر سبتمبر المقبل، معلنا أن الوزارة حصلت على الموافقة من حيث المبدأ على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة من قبل مجلس الوزراء.



وقال "عبد الغفار" : إن القانون الجديد ينظم بيئة عمل جديدة للجامعات فى مصر لأن طبيعة هذه الفروع جديدة على بيئة التعليم العالى فى مصر، موضحا أن هناك قانون تنظيم الجامعات الحكومية لتنيظم العمل بالجامعات الحكومية وقانون الجامعات الخاصة والأهلية لتنظيم العمل بهذا النوع من الجامعات وأيضا هناك جامعات تم إنشائها باتفاقيات بين حكومات مثل الجامعة المصرية اليابانية، ولكن لم يكن هناك هذا النوع الجديد من الفروع الدولية للجامعات لذا تطلب الأمر قانون جديدا ينظم بيئة العمل.



وأشار عبد الغفار،فى بيان له إلى أن التشريع الجديد يؤكد أن الشهادة التى سيحصل عليها الطالب بهذه الفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة هى نفس شهادة الجامعة الأم فى بلدها الأصلى، موضحا أن هذا التشريع الجديد يعطى الفرصة للجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها مباشرة بالعاصمة الإدارية من خلال الحصول على قطعة أرض وإنجاز المبانى وغير ذلك من المتطلبات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيستغرق وقتا كثيرا مقارنة بالنموذج الثانى الذى يمنحه القانون وهو إعطاء الفرصة لشريك محلى لهذه الجامعة الأم بإنجاز هذه الخطوات القانونية والمبانى وغيرها ولكن هذا الشريك المحلى لا يحق له منح الشهادة الجامعية.



وأكد أن هذا الشريك المحلى يسمى بالقانون الجديد "المؤسسة الجامعية" التى تستضيف فرع دولى لجامعة أو أفرع لجامعات ولا يحق لها منح أى شهادة جامعية وإنما تأتى الشهادة من الجامعة الأم مباشرة، موضحا أن القانون الجديد يشدد على أن الفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بالاستقلالية والحرية الأكاديمية الكاملة، مؤكدا أن آليات وإجراءات القبول بهذه الفروع الجديدة تخضع لنظام القبول بالجامعة الأم ولا تتدخل الوزارة فى تحديد أى نظام قبول أو تنسيق بها.



وأردف ، أن هذه الفروع الجديدة تعترف بشهادة الثانوية العامة المصرية وكل الشهادات المعمول بها فى مصر، وأنه ستتم معادلة الشهادات الممنوحة للطلاب من خريجى هذه الجامعات الجديدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مصر باعتبارها فروعا دولية لجامعات تعمل على أرض مصر وتستوفى كل الاشتراطات اللازمة للاعتراف بشهاداتها؛ ليكون الخريج معتمد فى مصر ودولة المقر لهذه الجامعات.



وأوضح عبد الغفار، أن المصروفات الدراسية لفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحددها الجامعات نفسها ولن تتدخل الوزارة فى تحديد هذه المصروفات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشدد على تحصيل المصروفات من الطلاب المصريين بالجنيه المصرى، وتحصيل المصروفات من الطلاب الوافدين والأجانب بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه الفروع ستكون رافدا قويا لزيادة أعداد الطلاب الوافدين فى مصر، مضيفا أن الوزارة ستراقب هذه المصروفات الدراسية للتأكد من أن الجامعات الجديدة تطبق المعايير والاشتراطات التى قدمتها فى خطتها وحددت بناء عليها المصروفات الدراسية.



وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القانون يتضمن شرطا خاصا بضرورة تقديم الجامعة لخطة كل 5 سنوات تبين حجم الاستثمارات الخاصة بها فى مجال التعليم والبحث العلمى، التى على ضوئها تم تحديد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن هذا البند تتبعه منظومة التعليم العالى بدولة إنجلترا وتم الاستعانة به لتنظيم هذا الجزء من العملية، موضحا أن الوزارة ستراقب الجامعات فى هذا الجزء للتأكد من تطبيق هذه المعايير أم لا، وأنه بذلك يكون هناك مراقبة وليس تدخلا فى تحديد المصروفات الدراسية.



ورجح الوزير، أن المصروفات الدراسية سيتم تحديدها وفقا لظروف المنافسة وما ستقدمه الجامعات من خدمات لطلابها، مؤكدا أن مجموعة الجامعات الكندية تسبق باقى الفروع على الأرض من خلال قربها على الانتهاء من الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة، وأن باقى الفروع الدولية للجامعات تعمل على قدم وساق، متوقعا الانتهاء من المبانى الخاصة بهذه الفروع الباقية وبدء الدراسة بها خلال سبتمبر2019، مؤكدا أن بدء الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة متوقف على الانتهاء من التشريع المنظم والموافقة على قانون تنظيم العمل بهذه الفروع من قبل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة الحكومة وعرضه على مجلس الدولة للتنقيح والصياغة ثم عرضه على مجلس النواب فى اللجنة الخاصة بالتعليم وأخيرا بالجلسة العامة.





