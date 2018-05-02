» الزمالك يضرب موعدًا مع الإسماعيلي في دور الـ4 بالكأس

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المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الـ4 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف،فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

 تقدم الإنتاج الحربى بهدف نظيف سجله أحمد شديد قناوى فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل أهداف الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر وطارق حامد فى الدقائق 55 و90 و93.

تقدم أحمد شديد قناوى فى الدقيقة للإنتاج الحربى من كرة ثابتة سكنت شباك محمود جنش، وأضاع كاسونجو فرصة محققة للتعادل فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، من تمريرة حريرية من حمدى النقاز وضعته أمام مرمى الإنتاج إلا أن المهاجم الكونغولى أطاح بالكرة خارج المرمى، كما فشل لاعبو الزمالك فى استغلال عرضيات وتمريرات النقاز من الناحية اليمنى طوال الشوط الأول.

وفى الدقيقة 43 يهدر كاسونجو فرصة جديدة للتعادل من رأسية متقنة لكنها تصطدم بالقائم الأيسر بمرمى عامر عامر، ليضيع هدف التعادل مجددا، لينتهى الشوط الأول بتقدم الإنتاج 1-0.

ومع بداية الشوط الثانى، يجرى خالد جلال المدير الفنى للزمالك أول تغييراته بخروج كاسونجو ونزول باسم مرسى بدلا منه، وفى الدقيقة 49 كاد أحمد شديد قناوى يسجل الهدف الثانى للإنتاج بعدما تخطى مدافعى الزمالك وسدد كرة قوية مرت فوق عارضة محمود جنش حارس الزمالك.

وفى الدقيقة 55 نجح محمود علاء فى التعادل للزمالك من ركلة جزاء، حصل عليها الزمالك بعدما لمست الكرة يد لاعب الإنتاج الحربى، وفى الدقيقة 75 يدفع جهاز الزمالك بمحمد عنتر على حساب أوباما قبل أن يدفع بعبد الله جمعة على حساب أيمن حفنى فى الدقيقة 85، فى محاولة لإدراك هدف الفوز.

وفى الدقيقة 90 يسجل محمد عنتر هدف الفوز من انفراد تام بعامر عامر ليضع الكرة بسهولة فى شباك الإنتاج، قبل أن يضيف طارق حامد الهدف الثالث فى الدقيقة 93 من تصويبة صاروخية سكنت الشباك ليفوز الزمالك 3-1 ويتأهل لمواجهة الإسماعيلى فى قبل نهائى كأس مصر.


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