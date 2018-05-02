  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:42 م
بحث متقدم
يوسف ندا

يوسف ندا: مستعدون للحوار مع «السيسي»

صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وروما

جمال سلطان

«سلطان»: ننتظر رد الرئيس حول هذه التصريحات الخطيرة

صلاح ومحاميه رامي عباس

وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»

استقبال شيخ الأزهر بإندونيسيا

بالصور.. استقبال أسطوري لشيخ الأزهر بإندونيسيا

فلاديمير تيتورينكو السفير الروسي السابق لدى قطر

سفير روسيا السابق بقطر:«ضربوني بالجزم على رأسي»

لبنى عسل وإبراهيم عيسى ومعتز عبدالفتاح وعمرو أديب

«أديب وعيسى ومعتز وعسل» يدفعون فاتورة غضب الرئيس

غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)

«اللي يحتاجه الشعب يحرم على الوزراء»

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

أبوالغيط

أبوالغيط: على إثيوبيا قبول هذا الأمر مع مصر

«أنت أقوى من المخدرات» ندوة بآداب بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

انطلاق راديو وتليفزيون BSU بجامعة بنى سويف

#

توريد 780 طن قمح لشون وصوامع بني سويف

#

«أنت أقوى من المخدرات» ندوة بجامعة الفيوم

#

بعد واقعة بنها.. سقوط أسانسير بـ9 لاعبين

الإرهاب

ندوة

جامعة بنى سويف

الآداب

انت اقوى من المخدارات

نظمت كلية الآداب بجامعة بنى سويف بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بالتعاون مع مجلس الوزراء، ندوة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" بحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية صندوق مكافحة الإدمان والدكتور مصطفى حسن المشرف العام على البرامج الوقائية بمجلس الوزراء والدكتورة عبير عبد الغفار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة طوسون سكرتارية المرأة العاملة اتحاد عمال مصر ودعاء محمد المنسق العام بمحافظة بني سويف وسط حضور هائل من الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أهمية هذه المبادرة واعتبرها بمثابة مشكلة أكبر من الإرهاب لأنها من ضمن أسبابه ألا وهي مشكلة الإدمان والمخدرات، وأن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتكون المنبر والمنارة التوعوية للشباب لمكافحة هذه الآفة والكارثة الكبرى التي تستهدف الشباب وتستهدف القضاء على المجتمع المصري، كما أشار إلى أن الإدمان مرتبط ارتباط وثيق بالبطالة وعدم وعي الشباب بمتطلبات المجتمع وأهدافه وطموحاته وأنه لابد أن يتجه الشباب نحو إدراك هذه المشكلة والتغلب عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» بعد 25 دقيقة.. ليفربول يتقدم على روما 1/2
» النائب العام يكلف النيابة العامة بمعاينة حريق المتحف الكبير
» تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة
» الزمالك يضرب موعدًا مع الإسماعيلي في دور الـ4 بالكأس
» «ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما
» 132 مليار جنيه زيادة في الحصيلة الضريبية
» المعارضة السورية توافق على الانسحاب من حمص
» قاذف «بوش» بالحذاء يترشح للرئاسة
» تجديد حبس "عادل صبري" 15 يومًا
» «آل شيخ» يوضح حقيقة تصريحاته حول إقالة «البدري»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك