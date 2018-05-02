  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
يوسف ندا

يوسف ندا: مستعدون للحوار مع «السيسي»

صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وروما

جمال سلطان

«سلطان»: ننتظر رد الرئيس حول هذه التصريحات الخطيرة

صلاح ومحاميه رامي عباس

وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»

استقبال شيخ الأزهر بإندونيسيا

بالصور.. استقبال أسطوري لشيخ الأزهر بإندونيسيا

فلاديمير تيتورينكو السفير الروسي السابق لدى قطر

سفير روسيا السابق بقطر:«ضربوني بالجزم على رأسي»

لبنى عسل وإبراهيم عيسى ومعتز عبدالفتاح وعمرو أديب

«أديب وعيسى ومعتز وعسل» يدفعون فاتورة غضب الرئيس

غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)

«اللي يحتاجه الشعب يحرم على الوزراء»

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

أبوالغيط

أبوالغيط: على إثيوبيا قبول هذا الأمر مع مصر

بعد 25 دقيقة.. ليفربول يتقدم على روما 1/2

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما

#

تعليق ناري لـ"أديب" على أهداف محمد صلاح

#

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام روما

المصريون

ليفربول

حسم فريق ليفربول الإنجليزي أول 25 دقيقة من مباراة روما، بهدفين مقابل هدف، المقامة بينهما حاليًا على ملعب «الأولمبيكو»، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقتين 9 و 25، بينما سجل هدف الذئاب جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» بعد 25 دقيقة.. ليفربول يتقدم على روما 1/2
» النائب العام يكلف النيابة العامة بمعاينة حريق المتحف الكبير
» تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة
» الزمالك يضرب موعدًا مع الإسماعيلي في دور الـ4 بالكأس
» «ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما
» 132 مليار جنيه زيادة في الحصيلة الضريبية
» المعارضة السورية توافق على الانسحاب من حمص
» قاذف «بوش» بالحذاء يترشح للرئاسة
» تجديد حبس "عادل صبري" 15 يومًا
» «آل شيخ» يوضح حقيقة تصريحاته حول إقالة «البدري»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك