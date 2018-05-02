يوسف ندا: مستعدون للحوار مع «السيسي»

02 مايو 2018 - 09:31 م

أبدى القيادي الإخواني المتواجد بالخارج يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجامعة للحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى حل للأزمة بين النظام والإخوان.

وأضاف «ندا» في لقاء عبر فضائية «الجزيرة» : أنه يتحدث عن نفسه باعتباره في الإخوان منذ 70 عامًا وعمره الآن 78 عامًا، مؤكدًا أنه يستطيع أن يقول بدون غرور كيف يفكر الإخوان وأن مرجعهم كتاب الله، مضيفًا:« ربنا حاول إبليس فحتى لو كان (السيسي إبليس) لماذا لا نحاوره؟».

وتابع :« الإخوان ليس لهم مطالب كإخوان إلا الشرعية وأهم شئ فيها الناس اللى فى السجون والناس اللى أصيبوا.. محمد مرسي الرئيس الشرعي في نظري انا ومصلحة البلد إذا كان مرسي يتنازل يمكن يبنوا على تنازله شئ لكن دون ان يتنازل فالحق الشرعي عنده».