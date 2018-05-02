» ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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المصريون

جنش

كأس مصر

الإسماعيلي

يغيب محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، في ربع نهائي كأس مصر، المقرر لها الإثنين المقبل.

جاء غياب «جنش»، بسبب حصوله على إنذار ثالث خلال مباراة الإنتاج الحربى، التي أقيمت اليوم، الأربعاء، بدور الـ 8 للبطولة، كما يغيب أحمد الشناوى لإجرائه عملية جراحية منذ أيام فى ألمانيا بعد إصابته بقطع فى الرباط الداخلى للركبة.

وبذلك تأكد تولى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الناشئ حراسة العرين الأبيض فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بملعب برج العرب .

وأصبح عمر صلاح الخيار الأول للجهاز الفنى للزمالك فى لقاء الإسماعيلى وسيكون محمود عبد المنصف الحارس الناشئ المرشح الأول للتواجد على مقاعد البدلاء خلال موقعة كأس مصر .


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