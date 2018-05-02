» أديب: وسعوا السكة دي ألفية الزمالك

02 مايو 2018 - 09:58 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز فريق نادي الزمالك على الإنتاج الحربي في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، متسائلًا عن مصير المدرب الجديد المرشح لتولي حقيبة الفريق.

وقال "أديب"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "وسعوا السكة يا جماعة دي ألفية الزمالك محدش حيقف قدامنا تانى، بس يا ترى المدرب السويسري ابو مليون دولار حييجي برضه".