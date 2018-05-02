حقيقة وجود مواد مسرطنة في البطيخ

نفى الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، ما يتردد حول وجود متبقيات مبيدات في البطيخ المصري أو مواد مسرطنة ، مشيرا الى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر شائعة مغرضة وأن البطيخ أمن.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":" أن جميع الحاصلات الزراعية المصرية أمنة تماما"، لافتا إلى أن التحاليل التي أجريت على المحاصيل المصرية تؤكد سلامتها .

ودعا نقيب الزراعيين الشعب بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.