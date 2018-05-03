لهذا السبب تمنى إعلامي كويتي هزيمة محمد صلاح

كشف الإعلامي الكويتي مبارك الدوسري، عن تفاصيل المكالمة التي أجراها مع أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، للحديث عن المباراة الودية التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الكويتي.

وقال "الدوسري" عبر تقديمه برنامج "الديربي" عبر شاشة "atv " الكويتية، إنه علم من أسامة نبيه، أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكويتي بكامل نجومه، بإستثناء اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، حال تأهل ليفربول إلى نهائي أبطال أوروبا.

وفي مزحه منه أعرب "الدوسري" عن تمنيه خسارة ليفربول أمام روما، في مباراة نصف نهائي أبطال أوروبا، وذلك حتى يستطيع “صلاح” حضور المباراة التي تجمع المنتخبين المصري والكويتي.

يُذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الكويتي، 26 مايو المقبل، في إطار استعدادات منتخب مصر لمونديال روسيا 2018، في الوقت ذاته سيلتقي فريق ليفربول بعد تأهله للمباراة النهائية، ليواجه ريال مدريد الأسباني، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقامة يوم 26 مايو 2018.