سقوط هاربة من مؤبد فى قبضة الأمن بالغردقة

03 مايو 2018 - 01:01 ص

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحرالأحمر من ضبط المحكوم عليها الهاربة مني سليمان فتحي سليمان باشا فى القضية رقم 9053 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.



كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب هشام عبد المدير برعي موسي فى القضية رقم 7091 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وتم ضبط المحكوم عليها الهاربة صومائيل روماني رضا مشرقي فى القضية رقم 12581 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.



تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .