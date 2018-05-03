سقوط هاربة من مؤبد فى قبضة الأمن بالغردقة

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الغردقة

حكم

الهروب من الاحكام

مؤبد

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحرالأحمر من ضبط المحكوم عليها الهاربة مني سليمان فتحي سليمان باشا فى القضية رقم 9053 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

 كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب هشام عبد المدير برعي موسي فى القضية رقم 7091 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وتم ضبط المحكوم عليها الهاربة صومائيل روماني رضا مشرقي فى القضية رقم 12581 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.

 تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . 

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